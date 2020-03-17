«АвтоВАЗ» испытывает проблемы с поставками комплектующих

Как сообщает самарская «Комсомольская правда», о перебоях с поставками сообщил глава ПГ «АвтоКом» и председатель комитета по промышленности Вячеслав Малеев. По его словам, проблемы возникли не только на «АвтоВАЗа», но и на других тольяттинских предприятиях. «Сегодня возникают перебои и у «АвтоВАЗа» с комплектующими, у наших производителей комплектующих тоже есть проблема с поставками из Китая: они останавливаются, но пока они есть», – заявил он.

Официально «АвтоВАЗ» не сообщал о наличии проблемы и о возможной приостановке выпуска автомобилей.