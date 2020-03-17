«АвтоВАЗ» испытывает проблемы с поставками комплектующих

Как сообщает самарская «Комсомольская правда», о перебоях с поставками сообщил глава ПГ «АвтоКом» и председатель комитета по промышленности Вячеслав Малеев. По его словам, проблемы возникли не только на «АвтоВАЗа», но и на других тольяттинских предприятиях. «Сегодня возникают перебои и у «АвтоВАЗа» с комплектующими, у наших производителей комплектующих тоже есть проблема с поставками из Китая: они останавливаются, но пока они есть», – заявил он.
Официально «АвтоВАЗ» не сообщал о наличии проблемы и о возможной приостановке выпуска автомобилей.
По состоянию на 17 марта 2020 года в России выявлено 99 случаев заражения коронавирусом, в том числе 54 в Москве и три в Тольятти. Количество заразившихся во всем мире превышает 179 тысяч человек.
Во вторник стало известно о том, что коронавирус подтвердился у одного из сотрудников «АвтоВАЗа». По данным ТАСС, работника предприятия заразил близкий человек, недавно вернувшийся из Испании. Всех контактировавших с ним людей поместили в изолированные больничные условия, однако проведенный тест не подтвердил у низ наличие заболевания.
Между тем европейские предприятия массово закрываются. Остановлена сборка машин на заводах Opel в Германии и Польше, Peugeot, Citroen и DS – во Франции, Испании, Португалии и Словакии, FCA – в Италии, Сербии и Польше, а также на 12 французских предприятиях Renault. Кроме того, прекращен выпуск автомобилей Ferrari, Lamborghini, Seat, Volkswagen, Skoda, некоторых моделей Porsche и Audi.
Из-за недопоставки комплектующих режим простоя был введен на предприятие Nissan в Барселоне и на двух заводах Renault в Паленсии и Вальядолиде.