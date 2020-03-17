Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
12:02

«АвтоВАЗ» испытывает проблемы с поставками комплектующих

Перебои с поставками деталей из Китая возникли из-за пандемии коронавируса

Испытательный трек на АвтоВАЗе © Lada.ru
Лиза Будрина
У «АвтоВАЗа» начались проблемы с поставками деталей из Китая на фоне пандемии вируса COVID-2019. Об этом стало известно в ходе заседании комитета по промышленности Самарской губернской Думы, прошедшего 16 марта.

Как сообщает самарская «Комсомольская правда», о перебоях с поставками сообщил глава ПГ «АвтоКом» и председатель комитета по промышленности Вячеслав Малеев. По его словам, проблемы возникли не только на «АвтоВАЗа», но и на других тольяттинских предприятиях. «Сегодня возникают перебои и у «АвтоВАЗа» с комплектующими, у наших производителей комплектующих тоже есть проблема с поставками из Китая: они останавливаются, но пока они есть», заявил он.

Официально «АвтоВАЗ» не сообщал о наличии проблемы и о возможной приостановке выпуска автомобилей.

По состоянию на 17 марта 2020 года в России выявлено 99 случаев заражения коронавирусом, в том числе 54 в Москве и три в Тольятти. Количество заразившихся во всем мире превышает 179 тысяч человек.

Во вторник стало известно о том, что коронавирус подтвердился у одного из сотрудников «АвтоВАЗа». По данным ТАСС, работника предприятия заразил близкий человек, недавно вернувшийся из Испании. Всех контактировавших с ним людей поместили в изолированные больничные условия, однако проведенный тест не подтвердил у низ наличие заболевания.

Между тем европейские предприятия массово закрываются. Остановлена сборка машин на заводах Opel в Германии и Польше, Peugeot, Citroen и DS во Франции, Испании, Португалии и Словакии, FCA – в Италии, Сербии и Польше, а также на 12 французских предприятиях Renault. Кроме того, прекращен выпуск автомобилей Ferrari, Lamborghini, Seat, Volkswagen, Skoda, некоторых моделей Porsche и Audi.

Из-за недопоставки комплектующих режим простоя был введен на предприятие Nissan в Барселоне и на двух заводах Renault в Паленсии и Вальядолиде.

Источник: Комсомольская правда, ТАСС