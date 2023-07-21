АвтоВАЗ наказал дилеров, завышающих цены на модели Lada

Проверка в отношении трех автосалонов в Москве, «Торгмаша», «АвтоГермеса» и «Техинкома», по факту завышения цен была проведена в июне. АвтоВАЗ «настоятельно рекомендовал» продавцам убрать из шоу-румов машины с уже установленными «допами», выделить в ценниках их стоимость и оставить в официальных прайс-листах только экземпляры с заводским комплектом оборудования.

Спустя месяц после этого стало известно, что автосалоны выполнили условия и снизили цены на автомобили. Теперь же в АвтоВАЗе поделились новыми подробностями об этой ситуации. «Со стороны указанных дилеров это были единичные случаи, к ним применены меры коммерческого характера», — цитирует представителя завода РИА «Новости». В компании не уточнили, о каких именно коммерческих санкциях речь, однако отметили, что они могут подразумевать не только штрафы.