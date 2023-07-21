АвтоВАЗ наказал дилеров, завышающих цены на модели Lada

АвтоВАЗ наказал дилеров, завышающих цены на модели LadaК дилерам, накручивающим цены, «были применены меры коммерческого характера»
АвтоВАЗ применил санкции к дилерам, которые продавали автомобили Lada по завышенным ценам. Об этом РИА «Новости» рассказал официальный представитель компании. Речь идет о трех московских автосалонах, «Торгмаш», «АвтоГермес» и «Техинком», которых ранее уличили в продаже новой Vesta NG с «допами» и наценкой. В АвтоВАЗе заявили, что к продавцам «были применены меры коммерческого характера», но какие именно, не уточнили.
Проверка в отношении трех автосалонов в Москве, «Торгмаша», «АвтоГермеса» и «Техинкома», по факту завышения цен была проведена в июне. АвтоВАЗ «настоятельно рекомендовал» продавцам убрать из шоу-румов машины с уже установленными «допами», выделить в ценниках их стоимость и оставить в официальных прайс-листах только экземпляры с заводским комплектом оборудования.
Спустя месяц после этого стало известно, что автосалоны выполнили условия и снизили цены на автомобили. Теперь же в АвтоВАЗе поделились новыми подробностями об этой ситуации. «Со стороны указанных дилеров это были единичные случаи, к ним применены меры коммерческого характера», — цитирует представителя завода РИА «Новости». В компании не уточнили, о каких именно коммерческих санкциях речь, однако отметили, что они могут подразумевать не только штрафы.
АвтоВАЗ продолжит жестко контролировать цены в официальных дилерских салонах, и, если продавцы будут накручивать стоимость машин, им грозят наказания вплоть до расторжения контракта.
У АвтоВАЗа насчитываешься 308 дилерских центров, из которых 297 — частные, а еще 11 принадлежат самому автопроизводителю.