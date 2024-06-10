АвтоВАЗ собрал в Ижевске юбилейный Lada Largus

АвтоВАЗ собрал в Ижевске юбилейный Lada LargusСимволическая цифра достигнута через 3,5 недели после старта производства
Изначально семейство Largus производилось в Тольятти, однако в 2022 году сборку решили перенести на завод «Лада Ижевск». Пока выпускаются только небогатые бензиновые версии универсалов и фургонов, но в ближайшие месяцы гамму планируют расширить за счёт электромобилей e-Largus и кросс-универсалов, появятся и другие комплектации.
Стартовая цена за пятиместный универсал — 1 660 000 рублей, фургон будет стоить дороже на 10 тысяч рублей. Переплата за более богатую комплектацию «Комфорт» составит 100 тысяч рублей. Полный прайс-лист пока не опубликован, но ждать осталось недолго, ведь старт продаж ожидается летом. Как и прежде, покупатели смогут выбирать между 8- и 16-клапанными «атмосферниками» 1.6 в связке с «механикой».
Другие ожидаемые новинки Lada в 2024 году — упрощенная Vesta NG с вариатором и двигателем 1.6, «заряженная» Niva Sport, а также серийный бизнес-седан Aura. Все три модели должны появиться в продаже в течение шести-семи месяцев. Первыми покупателями «Ауры» станут госструктуры, но со временем появится более дешёвая версия для такси.