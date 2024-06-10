АвтоВАЗ собрал в Ижевске юбилейный Lada Largus

Стартовая цена за пятиместный универсал — 1 660 000 рублей, фургон будет стоить дороже на 10 тысяч рублей. Переплата за более богатую комплектацию «Комфорт» составит 100 тысяч рублей. Полный прайс-лист пока не опубликован, но ждать осталось недолго, ведь старт продаж ожидается летом. Как и прежде, покупатели смогут выбирать между 8- и 16-клапанными «атмосферниками» 1.6 в связке с «механикой».