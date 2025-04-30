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Опубликовано 30 апреля 2025, 15:39
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В майские праздники АвтоВАЗ начнет подготовку к производству нового кроссовера

Новая модель на базе Lada Vesta поступит в продажу в следующем году
АвтоВАЗ готовится к производству новых моделей, включая кроссовер. В майские праздники площадки АвтоВАЗа не будут выпускать автомобили: предприятия уйдут в отпуск на 11 дней, с 5 по 7 мая, а также на выходные и государственные праздники с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. За это время планируется провести более девяти тысяч различных работ на сумму более 200 миллионов рублей, в том числе связанные с подготовкой производства кроссовера на платформе Vesta, запуск которого запланирован на следующий год.
В майские праздники АвтоВАЗ начнет подготовку к производству нового кроссовера
© Lada
Лиза Будрина
Лиза Будрина

Серийное производство кроссовера Lada начнется только в 2026 году, но дебют прототипа с реальным кузовом ожидается в июне на Петербургском международном экономическом форуме. По неофициальным данным, у новинки будет оригинальный кузов с фирменными Х-образными выштамповками на боковинах, но менее рельефными, чем у нынешней Vesta. Что касается «техники», то рассматриваются китайские агрегаты. В частности, турбомотор мощностью 150 лошадиных сил, работающий в паре с вариатором.

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Помимо подготовки к запуску кроссовера, на АвтоВАЗе в майские праздники будут проводиться и другие работы. Например, в производствах автокомпонентов, автосборочном комплексе и других подразделениях запланировано профилактическое обслуживание оборудования. А в сварочном производстве Granta начнется автоматизация загрузки боковин на сварочные линии, что позволит повысить уровень роботизации цеха. Он уже автоматизирован на 85 процентов.

Кроме того, в цехе окраски Vesta скоро появятся новые эмали, а в производстве двигателей начинается подготовка к освоению нового 1,8-литрового агрегата для Niva.

На 11 дней в мае в отпуск уйдет не только главный завод в Тольятти, но и предприятия «Lada Ижевск» и «ВИС-Авто».

Источник:пресс
Автор:Лиза Будрина
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#Lada
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