В майские праздники АвтоВАЗ начнет подготовку к производству нового кроссовера

Помимо подготовки к запуску кроссовера, на АвтоВАЗе в майские праздники будут проводиться и другие работы. Например, в производствах автокомпонентов, автосборочном комплексе и других подразделениях запланировано профилактическое обслуживание оборудования. А в сварочном производстве Granta начнется автоматизация загрузки боковин на сварочные линии, что позволит повысить уровень роботизации цеха. Он уже автоматизирован на 85 процентов.

Кроме того, в цехе окраски Vesta скоро появятся новые эмали, а в производстве двигателей начинается подготовка к освоению нового 1,8-литрового агрегата для Niva.