В майские праздники АвтоВАЗ начнет подготовку к производству нового кроссовера

В майские праздники АвтоВАЗ начнет подготовку к производству нового кроссовераНовая модель на базе Lada Vesta поступит в продажу в следующем году
Серийное производство кроссовера Lada начнется только в 2026 году, но дебют прототипа с реальным кузовом ожидается в июне на Петербургском международном экономическом форуме. По неофициальным данным, у новинки будет оригинальный кузов с фирменными Х-образными выштамповками на боковинах, но менее рельефными, чем у нынешней Vesta. Что касается «техники», то рассматриваются китайские агрегаты. В частности, турбомотор мощностью 150 лошадиных сил, работающий в паре с вариатором.
Помимо подготовки к запуску кроссовера, на АвтоВАЗе в майские праздники будут проводиться и другие работы. Например, в производствах автокомпонентов, автосборочном комплексе и других подразделениях запланировано профилактическое обслуживание оборудования. А в сварочном производстве Granta начнется автоматизация загрузки боковин на сварочные линии, что позволит повысить уровень роботизации цеха. Он уже автоматизирован на 85 процентов.
Кроме того, в цехе окраски Vesta скоро появятся новые эмали, а в производстве двигателей начинается подготовка к освоению нового 1,8-литрового агрегата для Niva.
На 11 дней в мае в отпуск уйдет не только главный завод в Тольятти, но и предприятия «Lada Ижевск» и «ВИС-Авто».