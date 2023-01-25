Стало известно, почему АвтоВАЗ не запустил в серию большую Lada Xray и 4x4 Vision

Стало известно, почему АвтоВАЗ не запустил в серию большую Lada Xray и 4x4 VisionМодели не отвечали потребностям массового сегмента рынка
Концептуальные автомобили, которые компании представляют в рамках выставок или презентаций, далеко не всегда находят серийное воплощение. Так получилось и с трехдверным кроссовером Lada Xray, который отечественный концерн представил в 2012 году. Несмотря на то что многим автолюбителям крупный паркетник пришелся по душе, спустя два года компания презентовала Lada Xray Concept 2, который оказался практически копией товарной версии модели. В новом видеоролике, снятом в гараже бренда, специалисты рассказали, почему полюбившийся многим прототип так и не встал на конвейер.
Оказывается, Lada Xray Concept, показанный АвтоВАЗом в 2012 году, не планировали запускать в серию, поскольку кроссовер изначально не соответствовал массовому сегменту рынка. Серийную версию Xray часто критикуют за тесный салон, однако в концепте 11-летней давности пространство внутри еще меньше. Тот автомобиль разрабатывали прежде всего в качестве демонстрационного стенда, чтобы показать решения, которые специалисты могут применять в серийных моделях.
Кроме того, в ролике сообщили, что Lada 4x4 Vision, представленный в 2018 году, изначально не собирались выпускать серийно. Внедорожник позиционировали исключительно как шоу-кар. Больше шансов стать массовой моделью было у Lada XCode, которая увидела свет в 2016 году. Прототип собирались вывести на рынок в течение пяти лет, однако кроссовер по различным причинам так и остался выставочным образцом.
В сентябре прошлого года глава АвтоВАЗа поставил точку в вопросе будущего Lada XRay. Максим Соколов заявил, что модель окончательно отправлена в отставку.