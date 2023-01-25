Стало известно, почему АвтоВАЗ не запустил в серию большую Lada Xray и 4x4 Vision

Модели не отвечали потребностям массового сегмента рынка

Концептуальные автомобили, которые компании представляют в рамках выставок или презентаций, далеко не всегда находят серийное воплощение. Так получилось и с трехдверным кроссовером Lada Xray, который отечественный концерн представил в 2012 году. Несмотря на то что многим автолюбителям крупный паркетник пришелся по душе, спустя два года компания презентовала Lada Xray Concept 2, который оказался практически копией товарной версии модели. В новом видеоролике, снятом в гараже бренда, специалисты рассказали, почему полюбившийся многим прототип так и не встал на конвейер.