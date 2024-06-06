АвтоВАЗ получит 7 миллиардов рублей: на что их потратят

Часть из озвученной суммы пойдет на организацию выпуска деталей кузова модели Lada Aura, ее интерьера, рулевого управления, сидений, а также стеклоподъемников. Кроме того, АвтоВАЗ организует изготовление комплектующих тормозной системы, вентиляции, отопления и кондиционирования.

Пока Ауру, которая представляет собой растянутую модификацию Vesta с салоном повышенного комфорта, выпускают штучно в тестовом режиме, полноценное же производство запустят осенью этого года. Общий бюджет проекта составляет 1,8 миллиарда рублей, 1,4 миллиарда из которых — льготный заем, предоставленный ФРП.