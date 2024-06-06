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Опубликовано 06 июня 2024, 17:11
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АвтоВАЗ получит 7 миллиардов рублей: на что их потратят

Средства российскому автогиганту выделил Фонд развития промышленности
АвтоВАЗ получил 7 миллиардов рублей на реализацию своих проектов. В ходе ПМЭФ-2024 АвтоВАЗ объявил о том, что заключил сразу три соглашения с Фондом развития промышленности (ФРП) на предоставление льготных займов на общую сумму семь миллиардов рублей. Эти средства будут направлены на усовершенствование двигателей для моделей Lada, а также на производство компонентов для бизнес-седана Aura на заводе в Тольятти.
АвтоВАЗ получит 7 миллиардов рублей: на что их потратят
© РИА Новости / Алексей Майшев
Лиза Будрина

Часть из озвученной суммы пойдет на организацию выпуска деталей кузова модели Lada Aura, ее интерьера, рулевого управления, сидений, а также стеклоподъемников. Кроме того, АвтоВАЗ организует изготовление комплектующих тормозной системы, вентиляции, отопления и кондиционирования.

Пока Ауру, которая представляет собой растянутую модификацию Vesta с салоном повышенного комфорта, выпускают штучно в тестовом режиме, полноценное же производство запустят осенью этого года. Общий бюджет проекта составляет 1,8 миллиарда рублей, 1,4 миллиарда из которых — льготный заем, предоставленный ФРП.

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Что же касается двух других проектов, на реализацию которых были выделены средства, то это модернизированные двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра, которые устанавливаются на актуальную модельную линейку Lada. АвтоВАЗ обещает увеличить мощность моторов, усовершенствовать газораспределительный механизм, а также повысить экологический класс агрегатов с Евро-5 до Евро-6.

Общий бюджет этих двух проектов составляет 7,3 миллиарда рублей, из них 5,7 миллиарда выделит ФРП в виде льготных займов.

АвтоВАЗ планирует к 2026 году выпускать 100 тысяч модернизированных моторов в год, а к 2033-му превысить планку в 150 тысяч агрегатов. Ими будут комплектоваться Lada Vesta, Aura и «другие перспективные модели». Какие именно, не уточняется, однако можно предположить, что это будут уже представленная Lada Iskra и кроссовер на базе Весты, который в настоящее время находится в разработке.

Источник:пресс-служба Lada
Автор:Лиза Будрина
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