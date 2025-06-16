СМИ: АвтоВАЗ снизит производственный план на 2025 год

СМИ: АвтоВАЗ снизит производственный план на 2025 годПроизводитель уже закупает меньше комплектующих, говорят инсайдеры
Источники «Обозрения» среди производителей автокомпонентов говорят, что АвтоВАЗ уже начал сокращать темпы сборки. В мае с конвейера сошло примерно 16 тысяч Lada, в то время как в прошлом году заводы выпускали в среднем около 44 тысяч машин ежемесячно. В июне будет выпущено 25-27 тысяч.
В прошлом году на фоне роста рынка АвтоВАЗ нарастил объемы производства на 40 процентов по сравнению с 2023 годом. Было произведено 525,5 тысячи автомобилей.
Начало 2025 года, однако, отметилось слабым спросом. За пять прошедших месяцев реализовать удалось 131,3 тысячи автомобилей Lada, что на 24,2 процента меньше, чем за тот же период 2024-го. Бестселлер АвтоВАЗа, Granta, разошлась в количестве 56,6 тысячи штук против почти 80 тысяч год назад. Другие модели тоже показали снижение.
Чтобы стимулировать спрос, АвтоВАЗ запустил «летние спецпредложения». Итоговая экономия по программам лизинга, как утверждает производитель, может достигать 550 тысяч рублей для частных покупателей новых Lada. В случае Aura это сработало: из-за скидок май стал самым успешным месяцем для бизнес-седана.