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Опубликовано 16 июня 2025, 16:50
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СМИ: АвтоВАЗ снизит производственный план на 2025 год

Производитель уже закупает меньше комплектующих, говорят инсайдеры
АвтоВАЗ может сократить производственный план, говорят инсайдеры. Автогигант снизит план на 2025 год на 20 процентов — с 500 тысяч до примерно 400 тысяч автомобилей. Об этом пишет самарское издание «Обозрение». Причины — падение продаж и затоваривание складов. По данным инсайдеров, в торговой сети АвтоВАЗа скопилось примерно 100 тысяч непроданных Lada.
СМИ: АвтоВАЗ снизит производственный план на 2025 год
© Виталий Невар / РИА Новости
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Источники «Обозрения» среди производителей автокомпонентов говорят, что АвтоВАЗ уже начал сокращать темпы сборки. В мае с конвейера сошло примерно 16 тысяч Lada, в то время как в прошлом году заводы выпускали в среднем около 44 тысяч машин ежемесячно. В июне будет выпущено 25-27 тысяч.

В прошлом году на фоне роста рынка АвтоВАЗ нарастил объемы производства на 40 процентов по сравнению с 2023 годом. Было произведено 525,5 тысячи автомобилей.

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Начало 2025 года, однако, отметилось слабым спросом. За пять прошедших месяцев реализовать удалось 131,3 тысячи автомобилей Lada, что на 24,2 процента меньше, чем за тот же период 2024-го. Бестселлер АвтоВАЗа, Granta, разошлась в количестве 56,6 тысячи штук против почти 80 тысяч год назад. Другие модели тоже показали снижение.

Чтобы стимулировать спрос, АвтоВАЗ запустил «летние спецпредложения». Итоговая экономия по программам лизинга, как утверждает производитель, может достигать 550 тысяч рублей для частных покупателей новых Lada. В случае Aura это сработало: из-за скидок май стал самым успешным месяцем для бизнес-седана.