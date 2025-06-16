СМИ: АвтоВАЗ снизит производственный план на 2025 год

Источники «Обозрения» среди производителей автокомпонентов говорят, что АвтоВАЗ уже начал сокращать темпы сборки. В мае с конвейера сошло примерно 16 тысяч Lada, в то время как в прошлом году заводы выпускали в среднем около 44 тысяч машин ежемесячно. В июне будет выпущено 25-27 тысяч.

В прошлом году на фоне роста рынка АвтоВАЗ нарастил объемы производства на 40 процентов по сравнению с 2023 годом. Было произведено 525,5 тысячи автомобилей.