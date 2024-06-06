Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Новости
Опубликовано 06 июня 2024, 10:57
1 мин.

АвтоВАЗ выпустит 12 новинок и будет продавать по миллиону машин в год

Раскрыты планы российского автогиганта до 2030 года
Планы АвтоВАЗа: 12 новинок и 1 миллион проданных машин в год. В компании пообещали россиянам выпустить на рынок в ближайшие шесть лет более десяти новых продуктов, «включая рестайлинг существующего модельного ряда». Это позволит АвтоВАЗу к концу десятилетия продавать в стране по миллиону новых автомобилей в год. В разговоре с ТАСС глава АвтоВАЗа Максим Соколов подчеркнул, что озвученный сценарий оптимистичный, и результат будет зависеть от спроса на рынке.
АвтоВАЗ выпустит 12 новинок и будет продавать по миллиону машин в год
© Lada
Лиза Будрина

Соколов подтвердил, что выпуск 12 новинок «в ближайший период стратегического планирования» — это решение, уже согласованное и утвержденное советом директоров. «Мы считаем, что планка в 1 миллион автомобилей может быть взята, — добавил он. — Тем более ряд партнерских проектов, куда мы поставляем машинокомплекты, расширяется и охватывает уже не только территории нашей страны, но и ряд стран ближнего зарубежья».

Что же касается производственных планов на 2024 год, то АвтоВАЗ намерен выпустить около полумиллиона машин. А в 2025 году «объемы выпуска будут существенно выше».

Читайте на тему:

Вместе с тем сало известно, что АвтоВАЗ повысил прогноз по продажам новых автомобилей Lada в 2024 году: если ранее говорилось о 450 тысячах машин, то сейчас речь уже идет о 472 тысячах, пишет «Коммерсантъ». Если компании удастся достичь запланированных объемов реализации, то она на 30 процентов превысит результат 2023-го и установит новый рекорд с 2012-го. Для того, чтобы продать по итогам года более 470 тысяч автомобилей, дилерам нужно реализовывать примерно по 42 тысячи машин ежемесячно.

Ранее в разговоре с журналистами Максим Соколов подтвердил, что в ближайшие пять лет конвейер покинет модель Lada Granta, которая на сегодняшний день остается самым доступным и востребованным продуктом АвтоВАЗа. Ей на смену придет семейство бюджетных автомобилей Iskra, которые, по предварительным оценкам, будут стоить 1−1,2 миллиона рублей. Старт продаж Lada Iskra намечен на 2025 год.

Источник:ТАСС
Автор:Лиза Будрина
Теги:
#АвтоВАЗ
#Производство
#Продажи
#Lada
#Новинки