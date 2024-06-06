АвтоВАЗ выпустит 12 новинок и будет продавать по миллиону машин в год

Соколов подтвердил, что выпуск 12 новинок «в ближайший период стратегического планирования» — это решение, уже согласованное и утвержденное советом директоров. «Мы считаем, что планка в 1 миллион автомобилей может быть взята, — добавил он. — Тем более ряд партнерских проектов, куда мы поставляем машинокомплекты, расширяется и охватывает уже не только территории нашей страны, но и ряд стран ближнего зарубежья».

Что же касается производственных планов на 2024 год, то АвтоВАЗ намерен выпустить около полумиллиона машин. А в 2025 году «объемы выпуска будут существенно выше».