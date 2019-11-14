«АвтоВАЗ» начал проверять качество автомобилей по-новому

По словам представителя «АвтоВАЗа», новый подход позволяет сэкономить не только бензин, но и время, так как автомобили не приходится перемещать на тестовый трек. Вместо испытаний под открытым небом все проверки осуществляются под крышей, так что можно не опасаться изменений погодных условий.

Другой подход и к сборочному процессу. Например, на линии Lada Granta изменился процесс доставки комплектующих, а также более строго соблюдаются все производственные методики. Это положительно сказывается на качестве сборки – процент брака снижается.