АвтоВАЗ раскрыл главные секреты долголетия двигателя

Первое и главное правило — бережная обкатка нового автомобиля. В компании подчеркивают: вплоть до достижения 2 тыс. километров важно неукоснительно соблюдать ограничения по нагрузке на мотор.

Вторым обязательным условием долголетия мотора в «АвтоВАЗе» называют предварительный прогрев. Всего 30 секунд — и можно трогаться: этого времени, по словам представителей компании, вполне хватит, чтобы смахнуть снег со стекол, активировать все обогревы и спокойно настроиться на поездку.

Третье правило касается выбора расходных материалов. Производитель настаивает: экономия на топливе и технических жидкостях недопустима. Заправляться лишь бы где, ориентируясь исключительно на низкий ценник, — значит сознательно сокращать ресурс силового агрегата.

