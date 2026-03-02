«АвтоВАЗ» русифицировал наименования комплектаций

«По большей части англоязычные названия комплектаций заменили аналогичными русскоязычными. Например, Standart Plus теперь называется «Стандарт Плюс», Classic стал «Классик», а Comfort — «Комфорт». Однако есть и более заметные изменения. К примеру, Life переименовали в «Практик», #Club EnjoY в «#Клуб ММС», а комплектация Enjoy теперь называется «Драйв», — говорится в публикации.

Названия самих моделей Lada не изменились, однако на официальном сайте марки к некоторым из них добавили уточнения на русском языке. Например, Lada Vesta Cross теперь сопровождается приставкой [Кросс], а Iskra SW — [Универсал]. Линейка Sportline осталась без изменений, а вот модели Lada Sport (Granta и Niva) получили пометку [Sport].

