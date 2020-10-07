13:14

Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники «АвтоВАЗе»

Зарплаты на заводе выше, чем в среднем в регионе

АвтоВАЗ © Lada.ru
Лиза Будрина
Появилась информация о заработках сотрудников «АвтоВАЗа»: по данным сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» во ВКонтакте, средняя зарплата на Волжском автозаводе составляет почти 42 тысячи рублей. Это больше среднего показателя не только в Тольятти, но и по Самарской области.

Данные о зарплатах публикуются в «вазовских СМИ» перед конференциями с участием представителей профсоюзов работников, говорится в сообщении. По последней информации, в первой половине 2020 года официальная средняя зарплата на «АвтоВАЗе» составила 41 876 рублей за год показатель вырос почти на три тысячи рублей. Для сравнения, средний ежемесячный заработок в Тольятти составляет 35 200 рублей, а в Самарской области 39 427 рублей соответ­ственно.

Портал «Лада.Онлайн» в свою очередь приводит статистику изменения зарплат на заводе с 2014 года. Например, шесть лет назад размер ежемесячной выплаты составлял 28 271 рубль, а 2018-м - 41 500 рублей. Получается, что с 2014 года доход сотрудников предприятия увеличился в полтора раза.

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В середине 2019 года «АвтоВАЗ» проиндексировал зарплаты на семь процентов. Как правило, размеры индексации рассчиты­ваются исходя из роста прожиточного минимума и итоговых объёмов продаж завода.

Источник: Нетипичный АвтоВАЗ, Лада.Онлайн