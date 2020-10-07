Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники «АвтоВАЗе»

Данные о зарплатах публикуются в «вазовских СМИ» перед конференциями с участием представителей профсоюзов работников, говорится в сообщении. По последней информации, в первой половине 2020 года официальная средняя зарплата на «АвтоВАЗе» составила 41 876 рублей – за год показатель вырос почти на три тысячи рублей. Для сравнения, средний ежемесячный заработок в Тольятти составляет 35 200 рублей, а в Самарской области – 39 427 рублей соответ­ственно.

Портал «Лада.Онлайн» в свою очередь приводит статистику изменения зарплат на заводе с 2014 года. Например, шесть лет назад размер ежемесячной выплаты составлял 28 271 рубль, а 2018-м - 41 500 рублей. Получается, что с 2014 года доход сотрудников предприятия увеличился в полтора раза.