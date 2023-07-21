АвтоВАЗ проводит тайные закупки у своих дилеров

АвтоВАЗ проверяет продавцов на предмет завышения цен

АвтоВАЗ проводит тайные проверки официальных дилеров на предмет завышения цен. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании, такие проверки проводятся регулярно — они нужны для того, чтобы контролировать стоимость автомобилей в автосалонах. Если цены выше установленных АвтоВАЗом, то дилеру грозят санкции вплоть до расторжения контракта. Так, например, к ряду московских салонов, которые продавали новую Lada Vesta с «допами» и накруткой, уже применили «меры коммерческого характера».