АвтоВАЗ проводит тайные закупки у своих дилеров

АвтоВАЗ проводит тайные закупки у своих дилеровАвтоВАЗ проверяет продавцов на предмет завышения цен
АвтоВАЗ проводит тайные проверки официальных дилеров на предмет завышения цен. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании, такие проверки проводятся регулярно — они нужны для того, чтобы контролировать стоимость автомобилей в автосалонах. Если цены выше установленных АвтоВАЗом, то дилеру грозят санкции вплоть до расторжения контракта. Так, например, к ряду московских салонов, которые продавали новую Lada Vesta с «допами» и накруткой, уже применили «меры коммерческого характера».
В АвтоВАЗе подчеркнули, что если клиенты официальных дилеров Lada столкнутся с отказом продать автомобиль по рекомендованной розничной цене, то им следует сообщить о таком факте по телефону горячей линии или отправить сообщение лично вице-президенту по продажам и маркетингу Дмитрию Костромину. Для этого можно воспользоваться ссылкой с QR кода, размещенного в каждом автосалоне.
Ранее стало известно, что как минимум три столичных дилера, «Торгмаш», «АвтоГермес» и «Техинком», продавали Lada Vesta NG с дополнительные оборудованием и по завышенным ценам. АвтоВАЗ инициировал проверку и применил к продавцам «меры коммерческого характера». В компании не уточнили, о каких именно коммерческих санкциях речь, однако отметили, что они могут подразумевать не только штрафы.
АвтоВАЗ продолжит жестко контролировать цены в официальных дилерских салонах. У компании насчитывается 308 дилерских центров, из которых 297 — частные, а еще 11 принадлежат самому автопроизводителю.