У «АвтоВАЗа» появился официальный слоган

Отечественный автопроизводитель использует этот слоган с прошлого года. Руководство решило сменить философию бренда вслед за выходом моделей с новым, революционным для марки дизайном. Финальный вариант был выбран из 50 предложений. Как пояснил тогда директор по маркетингу Фабьен Гульми, именно фраза «Новые горизонты» оказалась наиболее инновационной и запоминающейся, поэтому решено было остановиться на ней.