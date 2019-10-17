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19:57

У «АвтоВАЗа» появился официальный слоган

Он использовался с 2018 года, но без патента

Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала слоган отечественного производителя «АвтоВАЗ». Теперь компания официально будет использовать комбинацию «Новые горизонты».

Документ в базе Роспатента появился в начале октября. По данным ведомства, его выдали на девять лет — срок регистрации слогана продлится до октября 2028 года.

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Отечественный автопроизводитель использует этот слоган с прошлого года. Руководство решило сменить философию бренда вслед за выходом моделей с новым, революционным для марки дизайном. Финальный вариант был выбран из 50 предложений. Как пояснил тогда директор по маркетингу Фабьен Гульми, именно фраза «Новые горизонты» оказалась наиболее инновационной и запоминающейся, поэтому решено было остановиться на ней.

Одним из последних и наиболее известных слоганов компании был «Полный фарш», который руководство внедрило в 2013 году. В первую очередь его использовали для продаж модели Lada Kalina — на заводе считали, что такой формулировкой подчеркивают уникальность предложения для всего автомобильного рынка.