У «АвтоВАЗа» появился официальный слоган

Документ в базе Роспатента появился в начале октября. По данным ведомства, его выдали на девять лет — срок регистрации слогана продлится до октября 2028 года.
Отечественный автопроизводитель использует этот слоган с прошлого года. Руководство решило сменить философию бренда вслед за выходом моделей с новым, революционным для марки дизайном. Финальный вариант был выбран из 50 предложений. Как пояснил тогда директор по маркетингу Фабьен Гульми, именно фраза «Новые горизонты» оказалась наиболее инновационной и запоминающейся, поэтому решено было остановиться на ней.
Одним из последних и наиболее известных слоганов компании был «Полный фарш», который руководство внедрило в 2013 году. В первую очередь его использовали для продаж модели Lada Kalina — на заводе считали, что такой формулировкой подчеркивают уникальность предложения для всего автомобильного рынка.