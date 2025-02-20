Таксисты пожаловались на АвтоВАЗ из-за завышения цен на машины

Таксисты пожаловались на АвтоВАЗ из-за завышения цен на машиныПроизводитель утверждает, что рост цен на модели ниже инфляции
В ассоциации сообщили, что доля автомобилей Lada в российских автопарках превышает 50 процентов. Таким образом, перевозчики фактически зависимы от цен, которые выставляет производитель. Таксисты заявили, что в период с 2021 по 2023 год стоимость Lada Granta увеличилась в 1,6 раза, а цены на Lada Vesta выросли в 1,8 раза. При этом, средняя стоимость отечественного автомобиля эконом-класса для частного покупателя в стране выросла всего на 28 процентов.
Пресс-служба АвтоВАЗа отвергла монополизацию бюджетного сегмента российского рынка. Там подчеркнули, что компания не является единственным поставщиком машин для таксопарков, которые могут выбирать между отечественными и зарубежными моделями. Кроме того, автопроизводитель заявил, что официальный рост цен на машины бренда Lada в прошлом году оказался вдвое ниже уровня инфляции по стране.
В середине января Максим Соколов рассказал о производственных мощностях АвтоВАЗа. По словам топ-менеджера, автозавод годов ежегодно выпускать до 650 тысяч машин.