Таксисты пожаловались на АвтоВАЗ из-за завышения цен на машины

В ассоциации сообщили, что доля автомобилей Lada в российских автопарках превышает 50 процентов. Таким образом, перевозчики фактически зависимы от цен, которые выставляет производитель. Таксисты заявили, что в период с 2021 по 2023 год стоимость Lada Granta увеличилась в 1,6 раза, а цены на Lada Vesta выросли в 1,8 раза. При этом, средняя стоимость отечественного автомобиля эконом-класса для частного покупателя в стране выросла всего на 28 процентов.