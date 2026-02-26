АвтоВАЗ заявил о худшей ситуации на авторынке за последние 20 лет

«В завершение прошлого года мы делали прогнозы, как начнётся 2026 год. К сожалению, он начался ещё хуже, чем мы прогнозировали. На мой взгляд, это, наверное, худшие январь-февраль за последние 20 лет ведения статистики», — сказал Дмитрий Костромин.

Аналитикам только предстоит подвести итоги февраля, но январские результаты таковы. По данным агентства Автостат, в минувшем январе в России было продано 80 604 новых легковых автомобиля, то есть на 9,5% меньше, чем годом ранее.

В марочном первенстве Lada сохранила лидерство, передав клиентам 19 644 проданные машины, что на 28,7% хуже прошлогоднего показателя. Бестселлер марки — семейство Granta — просело на 33,5%, а модель Vesta — на 62,1%.