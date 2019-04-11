Вот так выглядит автомобильный ключ за 500 000 евро

Основатель и глава Awain Джалмари Маттила — бывший автожурналист. Ему никогда не нравились обычные ключи суперкаров, так как пластиковые «болванки» выглядели оскорблением на фоне изящных автомобилей. Поэтому при поддержке дизайнера Лееви Марккули и часового мастера Йоакима Джокела был создан, как он считает, по-настоящему красивый и роскошный ключ.