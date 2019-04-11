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14:48

Вот так выглядит автомобильный ключ за 500 000 евро

Финны сделали ключ с корпусом из золота и отделкой бриллиантами

Финская компания Awain представила лимитированную серию ключей для суперкаров с отделкой драгоценными камнями. Каждый экземпляр изготавливается вручную с привлечением часовщиков и инженеров, а самый дорогой стоит 500 тысяч евро — больше, чем Lamborghini Aventador SVJ Roadster.

Основатель и глава Awain Джалмари Маттила — бывший автожурналист. Ему никогда не нравились обычные ключи суперкаров, так как пластиковые «болванки» выглядели оскорблением на фоне изящных автомобилей. Поэтому при поддержке дизайнера Лееви Марккули и часового мастера Йоакима Джокела был создан, как он считает, по-настоящему красивый и роскошный ключ.

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Для отделки ключей Awain используются драгоценные металлы, ценные породы дерева, натуральная высококачественная кожа и драгоценные камни. Процесс создания — от начальной разработки дизайна до финальной обработки — занимает 100-300 часов. Все операции выполняются только вручную.

Базовая модель Quantum украшена 354 бриллиантами общим весом 3,45 карата (0,69 грамма), средняя Serenity — уже 1250 бриллиантами на 20 карат (четыре грамма). Цена этих ключей 49 и 89 тысяч евро соответственно (3,6-6,5 миллиона рублей).

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Самый дорогой вариант получил название Phantom и цену 500 000 евро (36,4 миллиона рублей). Он украшен бриллиантами общим весом 34,5 карата или 7,1 грамма. Корпус каждого ключа — это 175 граммов 18- или 24-каратного золота.

Senturion Key

Другая компания — Senturion Key — предлагает владельцам дорогих суперкаров в качестве ключа использовать браслет с видимым механизмом. Внешне он похож на дорогие часы, а его цена доходит до 155 тысяч фунтов стерлингов (13 миллионов рублей).

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