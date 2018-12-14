Honda в реальных условиях протестировала беспилотный квадроцикл

Представленный на CES 2018 Autonomous Work Vehicle (AWV) построен на полноприводном шасси от квадроцикла. Прототип оснащен GPS-приёмников и набором сенсоров, а также системой рельсового крепления для дополнительных аксессуаров. Беспилотник можно запрограммировать на работу в трех режимах: следовать за объектом, перемещаться из пункта А в пункт Б и двигаться по заранее заданному шаблону.