Toyota отправляет в отставку самые дешевые Corolla

С ними попрощаются осенью 2025 года

Toyota прекращает производство Corolla Axio и Corolla Fielder. В октябре нынешнего года две модели, которые считаются самыми доступными носителями имени Corolla, отправятся в отставку. Автомобили производят с 2012 года. За 13 лет своего существования они пережили несколько обновлений, которые, впрочем, больших изменений не принесли. Причину скорого прощания с «бюджетниками» Toyota не раскрывает.