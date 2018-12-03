Австралийцы построили внедорожник с жидкостным приводом колес

В компании уверяют, что это ранний пример реализации перспективной технологии. И сейчас усилия инженеров больше сосредоточены на надежности работы всей системы, а не технических характеристиках.

Кроме того, в планах Ferox — запустить Azaris в мелкосерийное производство. Это будет коллекционный автомобиль, больше похожий на арт-объект. Цена — около 500 тысяч австралийских долларов (25 миллионов рублей по текущему курсу).