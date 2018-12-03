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14:42

Австралийцы построили внедорожник с жидкостным приводом колес

Прототип Azaris оборудован уникальной подвеской и мотоциклетным двигателем

Австралийская компания Ferox Advanced Vehicles Corporation построила рабочий прототип внедорожника с приводом колес от жидкостных моторов. В действие их приводит бензиновый «оппозитник» BMW от мотоцикла 1200 GS.

Всего в Azaris четыре таких мотора. Они установлены по краям балансира задней подвески и подключены к насосу, который прокачивает через них жидкость, на 95 процентов состоящую из воды. К насосу напрямую подключен мотоциклетный двигатель. Однако в Ferox называют такое решение временным и в будущем планируют использовать электромотор.

Само устройство моторов Ferox достаточно простое: внутрь каждого закачивается жидкость, которая под давлением раскручивает лопасти и внешний корпус мотора. Он, в свою очередь, приводит в движение колесо. По данным инженеров Ferox, эффективность гидромоторов может составить до 98 процентов. Каждый из них весит 11,3 килограмма и теоретически способен выдать до 680 Нм крутящего момента.

По аналогии с электромоторами, в Azaris реализовано управление вектором тяги (Fluid Vectoring) путем изменения направления потока жидкости. Кроме того, благодаря fluid vectoring гидромоторы выступают и в роли тормоза. Следующим шагом станет разработка аккумуляторов для системы рекуперации энергии. Создатели машины также отмечают, что благодаря особой балансирной подвеске она буквально скользит по дороге, без ударов и вибраций, характерных для традиционных конструкций.

Большинство компонентов, в том числе основные рычаги, разработаны собственными усилиями Ferox. В них спрятаны шланги коаксиальной конструкции, в которых жидкость под высоким давлением проходит через внутреннюю секцию, а низким — через внешнюю.

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В компании уверяют, что это ранний пример реализации перспективной технологии. И сейчас усилия инженеров больше сосредоточены на надежности работы всей системы, а не технических характеристиках.

Кроме того, в планах Ferox — запустить Azaris в мелкосерийное производство. Это будет коллекционный автомобиль, больше похожий на арт-объект. Цена — около 500 тысяч австралийских долларов (25 миллионов рублей по текущему курсу).

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