Названы объемы поддельного дизельного топлива на российских заправках

Чаще всего под видом дизтоплива автомобилистам продают печное или судовое маловязкое топливо, которое отличается повышенным содержание серы. Использование суррогата грозит не только поломкой топливного насоса, но и образованием серной кислоты при попадании сгоревшего вещества в воду.

Главной проблемой распространения поддельного дизельного топлива в стране эксперты называют недостаточные объемы его производства. Впрочем, в Минэнерго эту версию опровергают – в министерстве полагают, что потребности внутреннего рынка полностью покрыты. В Минпромторге в свою очередь полагают, что основными поставщиками суррогата являются базы нефтепродуктообеспечения и мини-НПЗ.