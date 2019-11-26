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13:00

Названы объемы поддельного дизельного топлива на российских заправках

«Тяжелое» топливо оказалось самым фальсифицируемым в России

© pixabay.com
На сегодняшний день примерно 15 процентов дизельного топлива на АЗС – это суррогат, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Росстандарт. Несмотря на внушительные объемы фальсификата, за последние годы ситуация в стране улучшилась: например, в 2015 году доля подделки достигала 30 процентов.

Чаще всего под видом дизтоплива автомобилистам продают печное или судовое маловязкое топливо, которое отличается повышенным содержание серы. Использование суррогата грозит не только поломкой топливного насоса, но и образованием серной кислоты при попадании сгоревшего вещества в воду.

Главной проблемой распространения поддельного дизельного топлива в стране эксперты называют недостаточные объемы его производства. Впрочем, в Минэнерго эту версию опровергают – в министерстве полагают, что потребности внутреннего рынка полностью покрыты. В Минпромторге в свою очередь полагают, что основными поставщиками суррогата являются базы нефтепродуктообеспечения и мини-НПЗ.

Что же касается бензина, то доля суррогата значительно меньше – в 2019 году она составила 3,5 процента. В целом количество некачественного топлива достигает 8,8 процента от общего объема или шести миллионов тонн. Объемы продаж подделки варьируются от региона к региону – в одних доля фальсификата не превышает пяти процентов, а в других может составлять 20 процентов. По данным Росстандарта, хуже всего ситуация с реализацией суррогата обстоит в Сибири.

Источник: Известия