В России скоро появится китайский рамный конкурент Haval H9

Большой внедорожник BAIC всё-таки доберется до нас официально

В России скоро появится китайский рамный конкурент Haval H9. Пресс-служба BAIC подтвердила порталу Wroom, что до конца года в нашу страну начнут поставлять модель BJ60. Эту модель обещают россиянам с прошлой осени: первоначально BAIC BJ60 должен был появиться у дилеров в начале 2024 года, но в итоге сроки значительно сдвинулись. В Поднебесной «шестидесятка» стоит сравнимо с Haval H9, то есть располагается на полступени ниже Tank 500.