Китайская BAIC стала крупнейшим акционером Daimler

В феврале 2018 года владелец группы Geely Ли Шуфу через подконтрольную ему Tenaciou Prospect Investment Limited приобрел 9,69 процента акций Daimler. Также в число акционеров немецкого концерна входит кувейтский фонд Kuwait Investment Authority, институциональные и частные инвесторы.

Китай — один из приоритетных рынков для Daimler. В прошлом году там было продано 692 509 автомобилей Mercedes-Benz.