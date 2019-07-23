Китайская BAIC стала крупнейшим акционером Daimler

Daimler и BAIC связаны долгосрочным стратегическим партнерством с 2003 года, хотя только сейчас руководство группы решило купить пятипроцентную долю голосующих акций концерна. Daimler, в свою очередь, владеет 9,95 процента акций в дочерней BAIC Motor, а также 3,01-процентной долей в BAIC BluePark New Energy Technology — производителе электромобилей для китайского рынка.
Кроме того, у BAIC и Daimler есть несколько совместных предприятий. На заводе Beijing Benz Automotive в Пекине выпускают удлиненный седан A-Class, GLA, GLC, C-Class и E-Class, а предприятие Beijing Foton Daimler Automotive занимается сборкой коммерческих грузовиков. Вдобавок у компаний есть общий центр исследований и разработок.
В феврале 2018 года владелец группы Geely Ли Шуфу через подконтрольную ему Tenaciou Prospect Investment Limited приобрел 9,69 процента акций Daimler. Также в число акционеров немецкого концерна входит кувейтский фонд Kuwait Investment Authority, институциональные и частные инвесторы.
Китай — один из приоритетных рынков для Daimler. В прошлом году там было продано 692 509 автомобилей Mercedes-Benz.