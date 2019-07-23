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14:49

Китайская BAIC стала крупнейшим акционером Daimler

Холдинг получил около пяти процентов голосующих акций

Группа Beijing Automotive Industry Holding Co. (BAIC) стала вторым по величине китайским акционером Daimler. Доля холдинга составила около пяти процентов, в то время как основателю Geely Ли Шуфу принадлежит 9,69 процента акций немецкого концерна.

Daimler и BAIC связаны долгосрочным стратегическим партнерством с 2003 года, хотя только сейчас руководство группы решило купить пятипроцентную долю голосующих акций концерна. Daimler, в свою очередь, владеет 9,95 процента акций в дочерней BAIC Motor, а также 3,01-процентной долей в BAIC BluePark New Energy Technology — производителе электромобилей для китайского рынка.

Структура акционеров Daimler AG

Кроме того, у BAIC и Daimler есть несколько совместных предприятий. На заводе Beijing Benz Automotive в Пекине выпускают удлиненный седан A-Class, GLA, GLC, C-Class и E-Class, а предприятие Beijing Foton Daimler Automotive занимается сборкой коммерческих грузовиков. Вдобавок у компаний есть общий центр исследований и разработок.

В феврале 2018 года владелец группы Geely Ли Шуфу через подконтрольную ему Tenaciou Prospect Investment Limited приобрел 9,69 процента акций Daimler. Также в число акционеров немецкого концерна входит кувейтский фонд Kuwait Investment Authority, институциональные и частные инвесторы.

Китай — один из приоритетных рынков для Daimler. В прошлом году там было продано 692 509 автомобилей Mercedes-Benz.