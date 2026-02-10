BAIC создал первый в мире минивэн с интегрированным каркасом безопасности

Монолитный интегрированный каркас безопасности кузова, призван обеспечить повышенную защиту пассажиров. Второй ключевой элемент автомобиля — магнитореологическая адаптивная подвеска. Система регулирует жесткость амортизаторов с помощью магнитного поля, реагируя на неровности дороги с частотой до 1000 раз в секунду. Это в 10−30 раз быстрее традиционных пневмо- или гидравлических систем, что позволяет мгновенно подстраиваться под изменение дорожных условий.

Минивэн построен на сверхдлинной колесной базе (3200 мм), что при общих размерах 5300×1980×1850 мм обеспечивает просторный семиместный салон. Снаряженная масса автомобиля составляет 2580 кг, а полная — 3135 кг.

В Wendao V9 установлена гибридная установка с увеличенным запасом хода (EREV). В ее основе — бензиновый турбодвигатель 1.5T мощностью 118 кВт (158 л.с.), который работает как генератор, и электромотор мощностью 227 кВт (304 л.с.), приводящий колёса. Аккумулятор — литий-железо-фосфатный (LFP).

Официально заявленный совокупный запас хода составляет рекордные 1,5 тыс. километров, однако точная емкость батареи пока не раскрывается. Максимальная скорость автомобиля — 190 км/ч.

