Филиппинцы построили бамбуковый электробайк

Филиппинская компания Meep построила электрический мотоцикл Green Falcon с кузовными панелями из бамбука. Масса такой конструкции всего 6,5 килограмма, что, по словам главного управляющего директора фирмы Кристофера Переса Ларсена, значительно меньше аналога из стеклопластика. Об этом сообщает RideApart.

Мотоцикл разработан для правительственной программы Bamboo Extreme, участники которой должны были представить инновационные идеи использования стеблей бамбука. К 2020 году власти Филиппин намерены засадить этим растением 10 миллионов гектаров.

Специально для Green Falcon в Meep создали двухслойный бамбуковый «панцирь», усиленный эпоксидным клеем — в таком виде он становится прочнее стали. Под ним спрятан электромотор и блок батарей, характеристики которых пока не сообщаются. Так как мотоцикл предназначен для эксплуатации в городе, то его максимальная скорость ограничена 97 километрами в час. Запас хода — 50 километров.

Видео с YouTube-канала Top Gear Philippines.

Ларсен пока неуверен, что Green Falcon пойдет в серийное производство. Однако надеется, что мотоцикл станет вдохновением для других, и позволит эффективнее использовать доступные ресурсы.

Компания Lexus также использовала бамбук для изготовления фирменного лонгборда. Доску представили в 2016 году. Она сделана из семи слоев прессованных стеблей и углеродного волокна.

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