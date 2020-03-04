Найдена коллекция из 80 ржавых ретроавтомобилей за 425 000 долларов

Если владелец этой канзасской свалки не найдет покупателей, то вся коллекция будет выставлена на торги, и скорее всего, за значительно меньшую сумму. Все-таки город Бельвилль находится фактически в самой глуши штата, и далеко не многие захотят тратить время и усилия для восстановления даже такой уникальной коллекции.