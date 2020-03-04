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4 марта, 18:47

Найдена коллекция из 80 ржавых ретроавтомобилей за 425 000 долларов

Автомобили предлагается купить все сразу

Анастасия Дубина
В небольшом американском городке Бельвиль, население которого составляет 2000 человек, нашли коллекцию из 80 ржавых ретроавтомобилей, двигателей и запчастей к ним. Сейчас их выставили на продажу: по оценке владельца, цена всей коллекции составляет 425 000 долларов (примерно 28 миллионов рублей по текущему курсу). Но продаются они с одним условием — их можно купить только полным набором.

В коллекции владельца имеются разнообразные седаны, двухдверные хэтчбеки 30-х годов и грузовики. Есть по-настоящему уникальные модели. К примеру, на фотографиях можно заметить «Линкольн» конца 1960-х, пикап GMC 1938-го года, удивительный грузовик Chevrolet COE c кабиной над двигателем, а также десятки других транспортных средств.

Поскольку автомобили хранятся на открытом воздухе, поэтому большинство из них подвержены сильной коррозии. Кроме того, многие модели находятся в ужасном состоянии: разбитые окна, закрытые мешком для мусора и брезентом кабины. А у GMC вообще отсутствует ветровое стекло.

Если владелец этой канзасской свалки не найдет покупателей, то вся коллекция будет выставлена на торги, и скорее всего, за значительно меньшую сумму. Все-таки город Бельвилль находится фактически в самой глуши штата, и далеко не многие захотят тратить время и усилия для восстановления даже такой уникальной коллекции.

В конце января этого года на продажу выставили коллекцию из шести автомобиль Lancia, каждый из которых в разные годы 80-х участвовал в гонках на выживание и ралли. Предварительно редкий набор оценили в 7,5 миллиона долларов — почти 470 миллионов рублей.