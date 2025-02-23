У нового кабриолета Maserati GranCabrio появилась базовая версия

Всего за год сформировалась вся линейка «открытых» спорткаров

У нового кабриолета Maserati GranCabrio появилась базовая версия. На Конкурсе элегантности в швейцарском Санкт-Морице показали самую маломощную и доступную версию двухдверки. Такому Maserati GranCabrio не положены приставки в названии, 3,0-литровый двигатель V6 Nettuno дефорсирован до 490 лошадиных сил и 600 Нм. Впрочем, других упрощений нет, зато цена в Италии снизилась почти на 20% до 170 тысяч евро (15,8 миллиона рублей).