Для Lada Vesta подготовили дешевые версии

Теперь самая доступная «Веста» – это седан в комплектации Standard, оснащенный 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач. Стоит такая машина 595 тысяч рублей, что на 20 тысяч дешевле автомобиля в версии Classic.

В оснащение «Стандарта» входят фронтальные подушки безопасности, системы стабилизации и помощи при старте в горку, аудиоподготовка, электропривод и обогрев наружных зеркал, передние электростеклоподъемники и стальные 15-дюймовые колесные диски.