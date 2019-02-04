Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
15:32

Для Lada Vesta подготовили дешевые версии

У модели появились новые базовые модификации

«АвтоВАЗ» подготовил для семейства Lada Vesta новые базовые версии. В зависимости от модификации автомобили подешевели на 20-51 тысячу рублей.
Загрузка...

Теперь самая доступная «Веста» это седан в комплектации Standard, оснащенный 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач. Стоит такая машина 595 тысяч рублей, что на 20 тысяч дешевле автомобиля в версии Classic.

В оснащение «Стандарта» входят фронтальные подушки безопасности, системы стабилизации и помощи при старте в горку, аудиоподготовка, электропривод и обогрев наружных зеркал, передние электростеклоподъемники и стальные 15-дюймовые колесные диски.

>
Reload
1 / 3

Универсал в модификации Classic и пакетом опций Start стоит от 676 900 рублей – на 28 тысяч рублей доступнее прежней базовой версии. Автомобиль имеет то же оснащение, что Standard, но дополненное кондиционером, подогревом передних сидений, охлаждаемым бардачком и рейлингами.

Загрузка...

Цены на базовый вариант вседорожного универсала Vesta SW Cross теперь начинаются от 779 900 рублей. У такой машины появилась комплектация Comfort: задние дисковые тормоза, кондиционер, подогрев передних сидений, центральный подлокотник с отделением для вещей, парктроник, датчики света и дождя, круиз-контроль, аудиосистема и 17-дюймовые легкосплавные диски.

По итогам 2018 года «Веста» стала самой продаваемой машиной России. Всего было приобретено 108,3 тысячи автомобилей семейства.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...