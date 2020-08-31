Раскрыта внешность сразу двух новых Бэтмобилей

Несколько снимков, раскрывающих дизайн супергеройских автомобилей, опубликованы изданием Daily Mail. Бэтмобили засняли во время разгрузки с автовоза на британском аэродроме Кардингтон и во время испытательных заездов.
Судя по кадрам, автомобили будут выполнять в фильме разные роли. У экземпляров идентичные кузова, однако только один из них имеет полностью оформленную заднюю часть с открытым двигателем. Кроме этого, у машин разнятся диаметры колесных дисков и ширина покрышек.
Фото: Daily Mail
Еще в июне концепт-художник Джефф Фрост случайно опубликовал фотографию нового автомобиля Темного рыцаря. Итоговая версия, как видно на новых снимках, получила более замысловатый дизайн с развитыми колесными арками, но сохранила сходство с американскими маслкарами из 70-х или 80-х годов прошлого века.
Съемки 11-го фильма про Бэтмена стартовали еще в январе прошлого года, однако из-за пандемии коронавируса были отложены и должны возобновиться в сентябре. Основная съемка велась в Лондоне, Глазго и Ливерпуле.