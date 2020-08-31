Раскрыта внешность сразу двух новых Бэтмобилей

Несколько снимков, раскрывающих дизайн супергеройских автомобилей, опубликованы изданием Daily Mail. Бэтмобили засняли во время разгрузки с автовоза на британском аэродроме Кардингтон и во время испытательных заездов.

Судя по кадрам, автомобили будут выполнять в фильме разные роли. У экземпляров идентичные кузова, однако только один из них имеет полностью оформленную заднюю часть с открытым двигателем. Кроме этого, у машин разнятся диаметры колесных дисков и ширина покрышек.