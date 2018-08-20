Карбоновый «бэтмобиль» продадут за 50 миллионов рублей

В основе Batmobile Tumbler лежит стальная рама с задним мостом Chevrolet, на котором установлены 44-дюймовые колеса. Кузовные панели машины выполнены из высокопрочной стали и авиационного композита. Интерьер «бэтмобиля» и заднее антикрыло целиком сделаны из карбона.
В оснащение Tumbler входит мультимедийная система с поддержкой Bluetooth, восемь ходовых огней и проекторов, отображающих логотип Бэтмена, а также восемь камер, транслирующим картинку на четыре дисплея. Помимо этого, машина укомплектована усиленным рулевым управлением и гоночными креслами, кузов реплики покрыт особым полимерным составом для защиты от сколов и царапин.
В 2016 году на сайте «Авто.ру» продавали реплику «Бэтмобиля» из фильма «Бэтмен» 1989 года и «Бэтмен возвращается» 1992 года. Машина стоила 77,5 миллиона рублей.