Представлен китайский вездеход BAW 212 с советской родословней

Между вторым и первым поколением модели без малого 60 лет

Китайский наследник ГАЗ-69 впечатлил проходимостью и техникой. В Поднебесной дебютировал BAW 212 — новая итерация культового вездехода, который в 1960-е годы был разработан при участии специалистов Горьковского автозавода и получил копию мотора от «Волги». Теперь «двести двенадцатый» ушёл по технике далеко вперёд, но сохранил узнаваемые черты во внешности — чего стоят узко посаженная передняя оптика и фара-искатель на левом крыле!