Видео: турецкий аэромобиль смог взлететь на 10 метров

Cezeri завершил свой первый успешный испытательный полет: он смог оторваться от земли благодаря восьми электромоторам. Причем первые тесты проводились с использованием страховочного троса — но затем его отстегнули, предоставив аэромобилю свободу. Пока аппарат предусмотрен для перевозки только одного пассажира, однако в будущем количество посадочных мест будет увеличено. Также Baykar намерена выпустить грузовой вариант, предназначенный, в том числе, для курьерских служб.

Потенциально Cezeri способен подниматься в небо на две тысячи метров, развивать скорость до 100 километров в час и преодолевать расстояния в 70-80 километров.