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18:50

Pagani представила «сверхкарбоновый» суперкар Huayra

Суперкар получил новый монокок и доработанный двигатель

Фирма Pagani рассекретила суперкар Huayra BC Roadster. Новый проект стал одним из самых сложных в портфолио итальянской марки – он вышел под лозунгом «превзойти ожидания». В конструкции родстера используется множество различных композитных материалов, сочетающих карбон с титаном и даже деревом.

Ради снижения массы в Huayra BC Roadster используется новый монокок. Он изготовлен из композита следующего поколения, созданного на основе углеродного волокна, углерод-титана и материала Triax (смесь АБС-пластика с полиамидами или нейлоном). При этом передний и задний подрамники выполнены из стали. Жесткость на кручение монокока увеличена на 12 процентов, а на изгиб — на 20 процентов.

В компании особо отмечают возросшую стоимость сырья — оно дороже на 450 процентов. Весит родстер BC всего 1250 килограммов — на 30 килограммов меньше обычного.

BC — это инициалы Бенни Кайола, покупателя самого первого автомобиля Pagani и ее идейного вдохновителя.

Подверглась пересмотру и подвеска на двойных поперечных рычагах: сообщается об изменении эластокинематики и обновлении электронноуправляемых амортизаторов для борьбы с клевками, приседаниями и кренами.

В качестве силовой установки в Huayra BC Roadster по-прежнему используется 6,0-литровый V12, разработанный Mercedes-AMG. Двигатель оборудован двумя новыми турбонагнетателями, имеет гидроформированный впускной коллектор (изготавливается путем закачки в форму горячего масла под высоким давлением), двойные корпуса дроссельных заслонок, четыре промежуточных охладителя и блок управления Bosch. Мощность — 800 сил и 1050 Нм момента, которые доступны с 2000 оборотов в минуту. Агрегат соответствует всем экологическим нормам, в том числе самым жестким калифорнийским.

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В паре с V12 работает семиступенчатая секвентальная коробка передач Xtrac. Она связана с двигателем при помощи маховика, состоящего из трехдискового сцепления и дифференциала с электронным управлением. Сама трансмиссия на 35 процентов легче, чем обычный преселективный «робот».

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Аэродинамическое «оперение» двухдверки и подвижные элементы обеспечивают прижимное усилие в 500 килограммов на скорости 280 километров в час, поддерживая необходимый дорожный просвет для передвижения по обычным дорогам. Впервые в своем автомобиле Pagani использует принцип «выдувного диффузора», когда два дополнительных парубка из каталитических нейтрализаторов выталкивают воздух из-под днища и создают дополнительную прижимную силу.

Pagani Huayra BC Roadster оснащен изготовленными на заказ покрышками Pirelli PZero Trofeo R. Они выдерживают поперечную перегрузку в 1,9 g и пиковую в 2,2 g, а также продольное замедление в 2,2 g. Колеса автомобиля (20 дюймов спереди и 21 сзади) разработаны совместно с фирмой APP и сделаны из кованного авиационного алюминия. По умолчанию на суперкаре установлена углерод-керамическая тормозная система Brembo с шестипоршневыми суппортами и 398-миллиметровыми роторами спереди и четырехпоршневыми суппортами и 380-миллиметровыми роторами сзади.

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Интерьер Huayra BC Roadster вдохновлен автоспортом и автомобилями класса гран-туризмо. Для отделки салона используется материал из смеси углеродного волокна с натуральным деревом и тисненая кожа. В списке оснащения есть четырехточечные ремни безопасности и девятиканальная аудиосистема.

Тираж родстера ограничат 40 экземплярами. Цена автомобиля 3 085 000 евро без учета НДС.