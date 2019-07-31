Pagani представила «сверхкарбоновый» суперкар Huayra

Ради снижения массы в Huayra BC Roadster используется новый монокок. Он изготовлен из композита следующего поколения, созданного на основе углеродного волокна, углерод-титана и материала Triax (смесь АБС-пластика с полиамидами или нейлоном). При этом передний и задний подрамники выполнены из стали. Жесткость на кручение монокока увеличена на 12 процентов, а на изгиб — на 20 процентов.

В компании особо отмечают возросшую стоимость сырья — оно дороже на 450 процентов. Весит родстер BC всего 1250 килограммов — на 30 килограммов меньше обычного.