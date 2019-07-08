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15:22

Медведь угнал Subaru и устроил ДТП

Необычная авария произошла в штате Колорадо

Полиция Колорадо сообщила о недавнем происшествии с автомобилем Subaru. В припаркованную машину забрался медведь, который не только умудрился запереться в салоне, но и снял универсал с ручника.
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«Угонщик», закрывшись в автомобиле, начал отчаянно искать способ выбраться. В результате он разодрал дверную обшивку и перевел коробку передач в нейтральный режим. «Субару» проехала около 30 метров, после чего врезалась в дерево. Удар был такой силы, что двери распахнулись и медведь вырвался на свободу.

В полицейском департаменте города Боулдера напомнили автомобилистам о необходимости запирать двери, а также не оставлять в салоне еду, которая может привлечь диких животных.

Это не первый случай, когда медведя привлекает автомобиль именно этого японского бренда. Летом прошлого года на Камчатке зверь забрался на крышу Subaru Forester на глазах у очевидцев. Те пытались криками и руганью прогнать животное, но медведь не оставил попыток проникнуть в салон по всей видимости, он учуял еду, забытую в машине.

Источник: Facebook
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