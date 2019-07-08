Медведь угнал Subaru и устроил ДТП

«Угонщик», закрывшись в автомобиле, начал отчаянно искать способ выбраться. В результате он разодрал дверную обшивку и перевел коробку передач в нейтральный режим. «Субару» проехала около 30 метров, после чего врезалась в дерево. Удар был такой силы, что двери распахнулись и медведь вырвался на свободу.

В полицейском департаменте города Боулдера напомнили автомобилистам о необходимости запирать двери, а также не оставлять в салоне еду, которая может привлечь диких животных.