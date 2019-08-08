Медведь рухнул на полицейскую машину и устроил лесной пожар

ДТП, произошедшее в штате Калифорния в минувшие выходные, можно назвать самым странным за последнее время. Заместитель шерифа округа Гумбольдт спешил на вызов, когда на крышу его автомобиля приземлился медведь. За этим последовала авария, из-за которой чуть не сгорел целый лес.