Медведь рухнул на полицейскую машину и устроил лесной пожар

Зверь, по всей видимости, скатился по крутому склону прямо на шоссе, по которому в тот момент ехал полицейский. Мужчина не ожидал удара и потерял управление. Автомобиль перевернулся, вспыхнул огонь, который моментально перекинулся на заросли на обочине. Лишь оперативное прибытие пожарных спасло штат от очередного лесного пожара – пламя успело охватить только пол-акра.
По счастливому стечению обстоятельств заместитель шерифа отделался легкими травмами. О состоянии медведя в полиции не сообщили.
Ранее этим летом медведь стал причиной дорожной аварии в Колорадо. Косолапый умудрился забраться в Subaru, снять автомобиль с ручного тормоза и проехать около 30 метров, пока автомобиль не затормозил об дерево. Виновник произошедшего поспешил скрыться с места происшествия и не был пойман.