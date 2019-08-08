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18:01

Медведь рухнул на полицейскую машину и устроил лесной пожар

Череда случайностей чуть не обернулась катастрофой

ДТП, произошедшее в штате Калифорния в минувшие выходные, можно назвать самым странным за последнее время. Заместитель шерифа округа Гумбольдт спешил на вызов, когда на крышу его автомобиля приземлился медведь. За этим последовала авария, из-за которой чуть не сгорел целый лес.

Зверь, по всей видимости, скатился по крутому склону прямо на шоссе, по которому в тот момент ехал полицейский. Мужчина не ожидал удара и потерял управление. Автомобиль перевернулся, вспыхнул огонь, который моментально перекинулся на заросли на обочине. Лишь оперативное прибытие пожарных спасло штат от очередного лесного пожара – пламя успело охватить только пол-акра.

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По счастливому стечению обстоятельств заместитель шерифа отделался легкими травмами. О состоянии медведя в полиции не сообщили.

Ранее этим летом медведь стал причиной дорожной аварии в Колорадо. Косолапый умудрился забраться в Subaru, снять автомобиль с ручного тормоза и проехать около 30 метров, пока автомобиль не затормозил об дерево. Виновник произошедшего поспешил скрыться с места происшествия и не был пойман.

Источник: Hoopa Fire Department and Office of Emergency Services