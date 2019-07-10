С конвейера сошел последний Volkswagen Beetle

Volkswagen Beetle был создан Фердинандом Порше по поручению Адольфа Гитлера. Beetle был призван стать бюджетным «народным» автомобилем по аналогии с Ford T в США. Задача Порше заключалась в том, чтобы машина вмещала до пяти человек и развивала скорость до 100 километров в час. На протяжение десятилетий «Жук» имел заднемоторную компоновку, пока в 1998 году не появился New Beetle, построенный на архитектуре модели Volkswagen Golf.