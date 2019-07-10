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11:25

С конвейера сошел последний Volkswagen Beetle

Модель выпускалась на протяжении более чем 80 лет

В среду, 10 июля, на заводе в мексиканском Пуэбле завершилась сборка хэтчбека Volkswagen Beetle, который на местном рынке называли Vocho. Последний из произведенных экземпляров станет частью экспозиции музея.
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С момента появления модели на рынке в конце 30-х годов прошлого века она была произведена в количестве 21,5 миллиона экземпляров. «Народный» автомобиль собирали на нескольких предприятиях, в том числе в Германии и Мексике, причем завод Пуэбле с 1967 года обеспечивал хэтчбеками Beetle всю Латинскую Америку.

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Volkswagen Beetle был создан Фердинандом Порше по поручению Адольфа Гитлера. Beetle был призван стать бюджетным «народным» автомобилем по аналогии с Ford T в США. Задача Порше заключалась в том, чтобы машина вмещала до пяти человек и развивала скорость до 100 километров в час. На протяжение десятилетий «Жук» имел заднемоторную компоновку, пока в 1998 году не появился New Beetle, построенный на архитектуре модели Volkswagen Golf.

С конца 90-х годов двигатель на хэтчбеках располагался спереди. В 2012 году на рынок вышла модель нового поколения на платформе Jetta, а осенью 2018 года концерн принял решение о прекращении производства. Перед своим уходом Beetle получил две «прощальные» версии в США - Final Edition SE и Final Edition SEL стоимостью от 23 тысяч долларов.

Посмотрите, как VW Beetle с 90-сильным мотором буксирует огромный прицеп

В России автомобиль продавался вплоть до 2016 года – из-за низкого спроса и высокой цены (от 1,4 млн рублей) Volkswagen прекратил поставки Beetle на российский рынок.

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