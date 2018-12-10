VW бесплатно отреставрировал Beetle с пробегом 560 тысяч километров

«Мы часто слышим истории о преданных владельцах Volkswagen, но в Кэтлин было что-то особенное, — говорит исполнительный вице-президент американского подразделения Volkswagen Деррик Хатами. — Оригинальный Beetle помог нам запуститься в США. Этот экземпляр — не просто автомобиль. Это член семьи Кэтлин. А после того как наши сотрудники провели с ним столько времени, Beetle стал частью нашей семьи».