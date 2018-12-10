VW бесплатно отреставрировал Beetle с пробегом 560 тысяч километров

«Мы часто слышим истории о преданных владельцах Volkswagen, но в Кэтлин было что-то особенное, — говорит исполнительный вице-президент американского подразделения Volkswagen Деррик Хатами. — Оригинальный Beetle помог нам запуститься в США. Этот экземпляр — не просто автомобиль. Это член семьи Кэтлин. А после того как наши сотрудники провели с ним столько времени, Beetle стал частью нашей семьи».
Восстановление автомобиля заняло немногим больше 11 месяцев. К работам привлекли около 60 сотрудников завода Volkswagen в Пуэбла, Мексика. Самой большой проблемой машины с таким пробегом было проржавевшее днище, элементы подвески и трансмиссии, а также частично неработающая электрика.
По словам Volkswagen, им пришлось заменить около 40 процентов машины и отреставрировать 347 деталей. Оригинальный цвет «Жука» восстановили по образцу краски, взятому из перчаточного ящика. Автомобиль оснастили дисковыми тормозами от модели последнего поколения и стилизованной под оригинальную современной магнитолой. Кроме того, специалисты VW обновили подвеску и перебрали коробку передач. Двигатель также разобрали, почистили и собрали заново
По словам менеджера проекта Аугусто Самудио, их целью было привести Volkswagen Beetle к состоянию коллекционной машины, которую можно было бы выставить в музее.