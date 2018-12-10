Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
17:43

VW бесплатно отреставрировал Beetle с пробегом 560 тысяч километров

Автомобиль ежедневно эксплуатировался с 1966 года

Жительница американского Кардиффа Кэтлин Брукс владеет оригинальным Volkswagen Beetle, который с момента покупки, декабрь 1966 года, проехал более 560 тысяч километров. Недавно Брукс получила необычное предложение от местного офиса марки — бесплатно отреставрировать автомобиль до состояния музейного экспоната.

«Мы часто слышим истории о преданных владельцах Volkswagen, но в Кэтлин было что-то особенное, — говорит исполнительный вице-президент американского подразделения Volkswagen Деррик Хатами. — Оригинальный Beetle помог нам запуститься в США. Этот экземпляр — не просто автомобиль. Это член семьи Кэтлин. А после того как наши сотрудники провели с ним столько времени, Beetle стал частью нашей семьи».

Восстановление автомобиля заняло немногим больше 11 месяцев. К работам привлекли около 60 сотрудников завода Volkswagen в Пуэбла, Мексика. Самой большой проблемой машины с таким пробегом было проржавевшее днище, элементы подвески и трансмиссии, а также частично неработающая электрика.

>
Reload
1 / 5

По словам Volkswagen, им пришлось заменить около 40 процентов машины и отреставрировать 347 деталей. Оригинальный цвет «Жука» восстановили по образцу краски, взятому из перчаточного ящика. Автомобиль оснастили дисковыми тормозами от модели последнего поколения и стилизованной под оригинальную современной магнитолой. Кроме того, специалисты VW обновили подвеску и перебрали коробку передач. Двигатель также разобрали, почистили и собрали заново

>
Reload
1 / 5

По словам менеджера проекта Аугусто Самудио, их целью было привести Volkswagen Beetle к состоянию коллекционной машины, которую можно было бы выставить в музее.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...