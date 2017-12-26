Переборку двигателя «Жука» показали на шестиминутном таймлапсе

Полную переборку четырехцилиндрового «оппозитника» от классического Volkswagen Beetle показали на шестиминутном таймлапсе. Ролик опубликован на YouTube-канале Hagerty.

В описании к видео указано, что оно сделано из 30 000 фотографий, на которых запечатлены все этапы работы. Большинство оригинальных деталей агрегата пришлось заменить на новые, в том числе блок цилиндров из магниевого сплава.

Ранее канал How a Car Works на трехминутном ролике показал процесс разборки двигателя Mazda, а компания Nissan уложила 12 часов ремонта гоночного GT-R в одну минуту.