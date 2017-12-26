Видео собрали из 30 000 фотографий

Пульс

Переборку двигателя «Жука» показали на шестиминутном таймлапсе

Dbee2903e1b19f4a414c5cb40184825e469c16d4
26 декабря 2017

Полную переборку четырехцилиндрового «оппозитника» от классического Volkswagen Beetle показали на шестиминутном таймлапсе. Ролик опубликован на YouTube-канале Hagerty.

В описании к видео указано, что оно сделано из 30 000 фотографий, на которых запечатлены все этапы работы. Большинство оригинальных деталей агрегата пришлось заменить на новые, в том числе блок цилиндров из магниевого сплава.

Ролик с YouTube-канала Hagerty

Ранее канал How a Car Works на трехминутном ролике показал процесс разборки двигателя Mazda, а компания Nissan уложила 12 часов ремонта гоночного GT-R в одну минуту.

Самые провальные народные автомобили

Проекты «народных авто», провалившихся на рынке: от клонов VW Beetle до ё-мобиля

Теги:
VolkswagenBeetle
Новости по теме
15 августа 2017
Разборку мотора «Мазды» показали на таймлапсе
1 августа 2017
Видео: 12-часовой ремонт гоночного Nissan GT-R уместили в минуту