В Китае появился бюджетный электрический седан, размером с Kia Optima

По габаритам Beijing EU7 чуть-чуть уступает корейскому бизнес-седану Kia Optima: китайский электрокар достигает 4805 миллиметров в длину и отличается колёсной базой в 2785 миллиметров. Как и у бензиновых конкурентов, привод — на передние колёса. Электромотор развивает 218 лошадиных сил, ёмкость аккумулятора, расположенного под полом, пока не названа, но производитель заявляет, что Beijing EU7 может автономно перемещаться на расстояние до 451 километра по циклу NEDC.