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23:59

В Китае появился бюджетный электрический седан, размером с Kia Optima

Концерн BAIC начал продажи флагманской модели Beijing EU7

© autohome.com.cn
В Поднебесной поступил в продажу очередной электрокар местного производства. Трёхобъёмником с нулевым выбросом в классе бизнес обзавёлся гигант электромобилестроения, холдинг BAIC Group. Новинка разработана своими силами: в основе собственная EV-платформа, электродвигатель и тяговая батарея.

По габаритам Beijing EU7 чуть-чуть уступает корейскому бизнес-седану Kia Optima: китайский электрокар достигает 4805 миллиметров в длину и отличается колёсной базой в 2785 миллиметров. Как и у бензиновых конкурентов, привод — на передние колёса. Электромотор развивает 218 лошадиных сил, ёмкость аккумулятора, расположенного под полом, пока не названа, но производитель заявляет, что Beijing EU7 может автономно перемещаться на расстояние до 451 километра по циклу NEDC.

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Фото: autohome.com.cn

За комфорт пассажиров в дальней поездке отвечает пружинная многорычажная подвеска, уют обеспечивает климат-контроль и панорамная крыша, а за развлечения отвечает 12-дюймовый экран мультимедиасистемы. В списке водительских ассистентов есть камеры кругового обзора и электронная панель приборов.

Цены на новинку уже объявлены: с учётом государственных субсидий Beijing EU7 будет стоить от 160 до 176 тысяч юаней в зависимости от оснащения или от 1 миллиона 440 тысяч до 1 миллиона 590 тысяч рублей по текущему курсу.

Источник: autohome.com.cn