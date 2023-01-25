«Автотор» готовится к запуску производства кроссоверов BAIC

На калининградском заводе освоят выпуск моделей Beijing X3 и X35, сообщают инсайдеры

Телеграм-канал «Русский автомобиль» назвал еще одну китайскую марку, которая может выступить производственным партнером калининградского завода «Автотор» – это BAIC. По инсайдерской информации, «Автотор» готовится к серийному выпуску кроссоверов Beijing X3 и X35. Причем эти автомобили якобы уже собирают в тестовом режиме без одобрения типа транспортного средства. X3 и X35 – это, по сути, одна и та же модель. Разные индексы, вероятно, будут указывать на разные силовые установки.