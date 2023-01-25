«Автотор» готовится к запуску производства кроссоверов BAIC

«Автотор» готовится к запуску производства кроссоверов BAICНа калининградском заводе освоят выпуск моделей Beijing X3 и X35, сообщают инсайдеры
Телеграм-канал «Русский автомобиль» назвал еще одну китайскую марку, которая может выступить производственным партнером калининградского завода «Автотор» – это BAIC. По инсайдерской информации, «Автотор» готовится к серийному выпуску кроссоверов Beijing X3 и X35. Причем эти автомобили якобы уже собирают в тестовом режиме без одобрения типа транспортного средства. X3 и X35 – это, по сути, одна и та же модель. Разные индексы, вероятно, будут указывать на разные силовые установки.
Beijing X3 и X35 в их нынешнем виде присутствуют в КНР с 2019 года, и, помимо Китая, продаются, например, в Иране. В зависимости от рынка для кроссоверов доступны «атмосферник» или турбомотор, которые развивают 116 и 150 лошадиных сил соответственно и сочетаются с механической коробкой передач с пятью и шестью ступенями либо вариатором. «Русский автомобиль» упоминает только бесступенчатую трансмиссию.
BAIC X35
Фото: BAIC
«Если ориентироваться на прежний опыт, вывод на рынок этих машин можно ожидать через четыре-пять месяцев, – отмечает автор канала. – Но в данном случае, вероятно, все пойдет быстрее, так как «Автотору» очень нужны деньги». На заводе в Калининграде до весны прошлого года собирали модели Hyundai, Genesis, Kia и BMW. После ухода большинства компаний из России предприятие простаивает.
BAIC будет не единственным партнером «Автотора». Ранее появилась информация, что в Калининграде «пропишется» еще одна китайская марка, Kaiyi («Кайи»), известная по перелицованным моделям Chery. В начале января на официальном сайте российского завода «засветили» салон модели Xuandu («Сюаньду»), седана с 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 лошадиных сил. При это сам «Автотор» пока официально о сотрудничестве с Kaiyi и BAIC не сообщал.