Евросоюз может запретить поставлять в Белоруссию премиальные автомобили

Евросоюз может запретить поставлять в Белоруссию премиальные автомобилиТаможенные службы считают, что новые меры позволят сократить поставки машин в Россию
В январе 2022 года европейские страны экспортировали в Белоруссию автомобилей на 50 миллионов долларов. Спустя два года поток машин вырос до 268 миллионов долларов. Причем наибольшим спросом пользуются дорогие модели, которые запрещено поставлять в Россию. Больше всего премиальных транспортных средств поставляют в Белоруссию из Польши и Германии.
Европейские таможенники считают, что с помощью Белоруссии Россия обходит существующие санкции. По данным Financial Times, только за прошлый год в нашу страну из союзного государства привезли 28 автомобилей Maybach, средняя стоимость которых составляет 217 000 долларов (около 19,5 миллионов рублей). При этом экспорт дорогих машин запрещен в Россию с 2022 года.
В начале апреля власти Японии расширили список запрещенных к поставке в Россию товаров. В перечень попали моторные масла, а также аккумуляторные батареи для электрокаров.