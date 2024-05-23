Евросоюз может запретить поставлять в Белоруссию премиальные автомобили

Таможенные службы считают, что новые меры позволят сократить поставки машин в Россию

Дорогие европейские автомобили запретят ввозить в Белоруссию. Соответствующий запрет, как ожидается, может появиться в новом пакете антироссийских санкций. О возможном запрете экспорта люксовых машин в союзное государство сообщило издание Financial Times. Сегодня европейские автопроизводители без каких-либо проблем продают премиальные транспортные средства в Белоруссию. При этом за последние два года поток автомобилей из ЕС вырос в пять раз.