Найдена замена американским моторам на флагманском тракторе «Беларус»

Белорусско-китайским тракторам ещё предстоят ресурсные испытания в ходе весенне-полевых работ. Однако первая партия из ста моторов Weichai законтрактована: поставка на МТЗ будет в марте. Юрий Козловский подчеркнул, что трактор «Беларус-3522» изначально разрабатывался под разные моторы, и для адаптации китайского агрегата потребовалось только переделать охлаждение, выхлопную и топливную системы, а также перекалибровать блок управления.