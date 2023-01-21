Найдена замена американским моторам на флагманском тракторе «Беларус»Испытав двигатели ЯМЗ и Weichai, МТЗ сделал ставку на «китайца»
Найдена замена американским моторам Caterpillar и Cummins на флагманском тракторе «Беларус-3522». Пресс-служба Минского тракторого завода заявила, что тяжёлые тракторы серии 3500 будут оснащаться китайскими дизелями Weichai. Опытный образец трактора прошёл сертификационные испытания. Осенью МТЗ работал над адаптацией на «Беларус-3522» российского дизеля ЯМЗ, но похоже вариант с китайским двигателем показался более перспективным.
Начальник управления конструкторско-экспериментальных работ МТЗ Юрий Козловский дал понять, что именно Weichai станет основным двигателем для трактора «Беларус-3522». Ключевое достоинство китайского агрегата — экономичность. По результатам стендовых испытаний расход дизеля из Поднебесной значительно ниже, чем у конкурентов.
Белорусско-китайским тракторам ещё предстоят ресурсные испытания в ходе весенне-полевых работ. Однако первая партия из ста моторов Weichai законтрактована: поставка на МТЗ будет в марте. Юрий Козловский подчеркнул, что трактор «Беларус-3522» изначально разрабатывался под разные моторы, и для адаптации китайского агрегата потребовалось только переделать охлаждение, выхлопную и топливную системы, а также перекалибровать блок управления.
Прошлой осенью конструкторы МТЗ начали прорабатывать вариант с адаптацией на флагманский «Беларус» двигателя Ярославского моторного завода (ЯМЗ). Опытные образцы тракторов с российским силовым агрегатом должны были изготовить до конца 2022 года.