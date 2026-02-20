БелАЗ разработал «царь-погрузчик» для быстрой загрузки самосвалов

Грузоподъёмность новинки марки БелАЗ составляет 11,5 тонны, а объём ковша — 6,5 кубических метра. На выходе получилась всесезонная погрузочная техника, которая может эффективно работать на сложном рельефе и в любых погодных условиях.

Рама имеет шарнирную конструкцию, притом угол складывания полурам составляет внушительные 40°, чтобы погрузчик отличался хорошей маневренностью. Его будут использовать для скоростной загрузки карьерных самосвалов и железнодорожных вагонов.