Самосвал БелАЗ получил камуфляж в стиле World of Tanks

Чтобы разукрасить 5,34-метровый карьерный самосвал, потребовалось 160 баллонов краски, 11 рулонов малярных лент, 100 квадратных метров пленки и 30 погонных метров бумаги. Работа заняла у TAKTAK crew 80 часов. Яркий БелАЗ-75585 покажут на фестивале «Wargaming Fest: День танкиста», который пройдет 15 сентября в Минске. Затем самосвал отправят в карьер.
БелАЗ-75585 комплектуется турбированным дизельным двигателем Cummins QST 30-C, который выдает 1000 лошадиных сил. Он способен развить скорость до 60 километров в час и перевозить до 90 тонн груза. Самосвал весит 74 тонны, что приблизительно равно двум с половиной танкам Т-34-85, особенно популярным у игроков World of Tanks.
Это не первая коллаборация БелАЗа с Wargaming. Например, еще в 2010 году к 1 апреля в Сети появился шуточный ролик под названием «World of BelAZ», в котором вместо танков в игре были представлены самосвалы.