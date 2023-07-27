Белорусско-китайский кроссовер BelGee X50 показали на видео

Белорусско-китайский кроссовер BelGee X50 показали на видеоСамая популярная у россиян модель Geely показалась в новом обличье
Появилось первое видео с белорусско-китайским кроссовером BelGee X50. Им поделился официальный телеграм-канал завода «БелДжи» в Республике Беларусь — Belgee LIFE. BelGee X50 — это Geely Coolray, который собирается на мощностях «БелДжи» и продается в России. От Geely белорусский вариант отличают передний логотип с буквами BG той же формы, что и эмблема китайской марки, и надпись Belgee сзади. Индекс же был взят у Proton X50 — это название Coolray на рынке Малайзии.
BelGee X50 приводится в движение трехцилиндровым мотором объемом 1,5 на бензине, мощность которого составляет 177 лошадиных сил (в России он дефорсирован до 150 сил). В паре с двигателем работает семидиапазонная роботизированная коробка передач, привод у кроссовера передний.
Известно, что производство X50 на «БелДжи» уже стартовало и автомобили начали развозить по дилерским центрам. При этом ни стоимости, ни комплектаций пока нет. До России автомобиль тоже доберется и будет продаваться параллельно с Geely Coolray. Ожидается, что это произойдет во втором полугодии 2023 года.
Пока же россиянам доступен китайский вариант кроссовера. Coolray — самая популярная модель Geely на нашем рынке, в январе-июне она разошлась в количестве 14 132 штук (данные Ассоциации европейского бизнеса), заняв пятое место по продажам. Стоимость на конец июля стартует с 2 299 990 рублей без скидок.