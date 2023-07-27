Белорусско-китайский кроссовер BelGee X50 показали на видео

Известно, что производство X50 на «БелДжи» уже стартовало и автомобили начали развозить по дилерским центрам. При этом ни стоимости, ни комплектаций пока нет. До России автомобиль тоже доберется и будет продаваться параллельно с Geely Coolray. Ожидается, что это произойдет во втором полугодии 2023 года.