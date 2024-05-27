Автомобили Belgee могут появиться на маркетплейсах следом за Lada

Гендиректор белорусского завода «Белджи» Геннадий Свидерский не исключил такую возможность

Белорусско-китайские автомобили Belgee могут появиться на маркетплейсах. Такую возможность допустил глава завода «Белджи» Геннадий Свидерский в разговоре с изданием «Sputnik Беларусь». По его словам, пока в компании «не думали об этом, но если у АвтоВАЗа получится, мы за ними пойдем». У АвтоВАЗа уже получилось: на прошлой неделе стало известно, что автомобили Lada появились на Wildberries. Правда, пока их можно купить только в одном регионе — в Волгоградской области. Но в будущем территория онлайн-продаж охватит всю Россию.