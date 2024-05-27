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Новости
Опубликовано 27 мая 2024, 15:42
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Автомобили Belgee могут появиться на маркетплейсах следом за Lada

Гендиректор белорусского завода «Белджи» Геннадий Свидерский не исключил такую возможность
Белорусско-китайские автомобили Belgee могут появиться на маркетплейсах. Такую возможность допустил глава завода «Белджи» Геннадий Свидерский в разговоре с изданием «Sputnik Беларусь». По его словам, пока в компании «не думали об этом, но если у АвтоВАЗа получится, мы за ними пойдем». У АвтоВАЗа уже получилось: на прошлой неделе стало известно, что автомобили Lada появились на Wildberries. Правда, пока их можно купить только в одном регионе — в Волгоградской области. Но в будущем территория онлайн-продаж охватит всю Россию.
Belgee X50
Belgee X50
© Belgee
Лиза Будрина

Марка Belgee пока представлена на российском рынке единственной моделью — кроссовером X50, он же дорестайлинговый Geely Coolray белорусской сборки. Актуальные на конец мая цены лежат в диапазоне от 2 290 990 до 2 500 900 рублей, однако на X50 распространяются скидки в размере 135−185 тысяч рублей. На выбор предложены три комплектации, и вне зависимости от уровня оснащения в движение кроссовер приводит 150-сильный 1,5-литровый турбомотор, который работает в связке с семидиапазонным «роботом». Привод у Belgee X50 только передний, как и у Geely Coolray. К слову, обе упомянутые модели, судя по сайту Geely, до сих пор продаются параллельно.

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Ozon запустил продажи автомобилей

Что же касается продаж автомобилей на маркетплейсах, то эта тенденция последние полгода набирает обороты. Например, на Wildberries, помимо Lada, уже продают автомобили Chery, Omoda и Jaecoo. В то же время на Мегамаркете можно приобрести машины Haval, Hongqi, Zeekr и, например, Land Rover. А в прошлом году продажи машин онлайн запустил Ozon — там представлены «Москвичи», включая лифтбек «Москвич 6».

В начале этого месяца стало известно, что у россиян появилась новая возможность заказывать иномарки из-за границы — поставки осуществляются через CDEK.Shopping. На онлайн-витрине представлены более 180 моделей BMW, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Kia и еще полтора десятка брендов. Компания также предлагает выкуп автомобилей из Европы, Южной Кореи и Китая под индивидуальные запросы.

Источник:Sputnik.by
Автор:Лиза Будрина
Теги:
#Кроссоверы
#Belgee