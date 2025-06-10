В Беларуси произвели 100 тысяч кроссоверов Belgee

В Беларуси произвели 100 тысяч кроссоверов BelgeeЮбилейным автомобилем стал Belgee X50 в серебристом цвете
Модернизация завода «Белджи» начнется уже в этом месяце и коснется ряда производственных участков. Ее цель — повысить качество выпускаемых автомобилей, увеличить производственные мощности на фоне растущего спроса и внедрить современные технологии для повышения эффективности и экологичности предприятия.
Марка Belgee появилась в 2023 году, а ее первенец, кроссовер X50, встал на конвейер 24 июля 2023 года. Ему же выпала честь стать и юбилейным 100-тысячным кроссовером бренда. В настоящее время с конвейера «Белджи» сходят две модели SUV-сегмента одноименной марки — это Belgee X50, он же дорестайлинговый Geely Coolray, и Belgee X70, ранее известный как Geely Atlas Pro. Кроме того, там же выпускается седан Belgee S50 (Geely Emgrand), который до российского рынка пока не добрался.
В прошлом году в разговоре с «Мотором» генеральный директор «Белджи» Геннадий Свидерский рассказал, что Belgee X50 (как и X70) останется с нами как минимум до конца 2028 года. А в середине апреля Свидерский заявил, что Belgee стремится стать вторым по популярности брендом в России после Lada.
Согласно статистике «Автостата», май 2025-го марка завершила в России на шестой строчке, пропустив вперед, помимо бессменного лидера в лице Lada, китайские Haval, Chery, Geely и Changan. Продажи Belgee в последний месяц весны составили 3612 автомобилей, а за январь-май бренд реализовал 13 759 машин, что соответствует росту на 26,7 процента.