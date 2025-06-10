В Беларуси произвели 100 тысяч кроссоверов Belgee

В прошлом году в разговоре с «Мотором» генеральный директор «Белджи» Геннадий Свидерский рассказал, что Belgee X50 (как и X70) останется с нами как минимум до конца 2028 года. А в середине апреля Свидерский заявил, что Belgee стремится стать вторым по популярности брендом в России после Lada.

Согласно статистике «Автостата», май 2025-го марка завершила в России на шестой строчке, пропустив вперед, помимо бессменного лидера в лице Lada, китайские Haval, Chery, Geely и Changan. Продажи Belgee в последний месяц весны составили 3612 автомобилей, а за январь-май бренд реализовал 13 759 машин, что соответствует росту на 26,7 процента.