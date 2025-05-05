Кроссовер Belgee впервые в 2025 году вошел в топ-5 самых популярных автомобилей в России

Правда, пока только по итогам продаж за неделю

Belgee X50 продается в России лучше, чем Chery Tiggo 7 Pro Max. По итогам 18-й недели 2025 года, а именно с 14 по 20 апреля, Belgee X50 впервые в этом году попал в топ-5 бестселлеров российского рынка, причем сразу на четвертую строчку. По данным «Автостата», за отчетный период россияне купили 741 экземпляр Belgee X50 — это чуть меньше результата Haval Jolion, но больше, чем Chery Tiggo 7 Pro Max.