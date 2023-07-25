Стало известно, когда в России появится белорусский Coolray

Стало известно, когда в России появится белорусский CoolrayАвтомобиль под маркой BelGee уже начали отгружать дилерам из Белоруссии
Стало известно, когда российские дилеры получат автомобили BelGee X50. Этот автомобиль представляет собой знакомый нашему рынку Geely Coolray, но с шильдиками белорусского завода БелДжи. Как стало известно Quto.ru, дилеры из Белоруссии уже получили первую партию автомобилей с новыми логотипами. Визуально автомобиль отличается крупными буквами BelGee на крышке багажника.
Основная масса белорусских шоурумов компании ожидает поставки автомобиля в начале следующей недели. В Росиии же автомобили появятся во втором полугодии текущего года. При этом на нашем рынке BelGee X50 будут продаваться параллельно с Geely Coolray.
Под белорусской маркой будет доступен актуальный «Кулрей», но с большим количеством запчастей белорусского производства. Под маркой Geely в России будет доступен рестайлинговый вариант модели с новым салоном и дизайном кузова, а также с четырехцилиндровым мотором вместо текущего трехцилиндрового.
О том, что белорусские кроссоверы под маркой BelGee заменят на российском рынке Geely Coolray, стало известно в середине июля. Именно тогда была собрана первая партия китайско-белорусских кроссоверов.