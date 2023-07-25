Стало известно, когда в России появится белорусский Coolray

Под белорусской маркой будет доступен актуальный «Кулрей», но с большим количеством запчастей белорусского производства. Под маркой Geely в России будет доступен рестайлинговый вариант модели с новым салоном и дизайном кузова, а также с четырехцилиндровым мотором вместо текущего трехцилиндрового.