Все, что известно о китайско-белорусском кроссовере BelGee X50 для России

Все, что известно о китайско-белорусском кроссовере BelGee X50 для РоссииТеперь официально: BelGee X50 поступит в продажу во второй половине 2023 года
До конца 2023 года Geely начнет продавать в России кроссовер BelGee X50 белорусской сборки. На деле BelGee X50 — это хорошо знакомый россиянам Сoolray, но с собственным логотипом BelGee по названию одноименного завода в Республике Беларусь. В представительстве Geely «Мотору» подтвердили, что обе модели будут продаваться в России параллельно, а также рассказали, что компания выступит официальным дистрибьютером автомобилей BelGee в России. Продажи BelGee X50 на российском рынке стартуют во второй половине нынешнего года.
«БелДжи» уже запатентовал свой товарный знак в новой графике, который будет использоваться на автомобилях. Логотип имеет ту же форму, что и эмблема Geely, а по центру выведены литеры B и G фирменным шрифтом белорусского завода. Что же касается индекса модели X50, то его позаимствовали у Proton X50 — под этим названием Geely Coolray продается в Малайзии.
Производство BelGee X50 уже запущено и автомобили даже начали поступать к белорусским дилерам, о чем сообщил портал Quto.ru. Однако цены, как и комплектации, пока не обнародованы. В России же BelGee X50 появится чуть позже — в пресс-службе Geely говорят о «втором полугодии». При этом Сoolray с российского рынка не пропадет — обе модели будут продаваться параллельно.
Издание «Китайские автомобили» в свою очередь предполагает, что в будущем BelGee X50 займет место актуального Сoolray, а под брендом Geely будет продаваться модель нового поколения, которая отличается как дизайном, так и силовой установкой. Впрочем, официального подтверждения этому пока нет.
Пока же Сoolray остается в России самой популярной моделью Geely. Он представлен на нашем рынке с 1,5-литровой «турботройкой» мощностью 150 лошадиных сил в паре с семиступенчатым «роботом». Привод только передний. По состоянию на конец июля рекомендованные цены на модель начинаются от 2 299 990 без учета скидок от и 1 989 990 рублей — с ними.