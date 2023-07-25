Все, что известно о китайско-белорусском кроссовере BelGee X50 для России

«БелДжи» уже запатентовал свой товарный знак в новой графике, который будет использоваться на автомобилях. Логотип имеет ту же форму, что и эмблема Geely, а по центру выведены литеры B и G фирменным шрифтом белорусского завода. Что же касается индекса модели X50, то его позаимствовали у Proton X50 — под этим названием Geely Coolray продается в Малайзии.

Производство BelGee X50 уже запущено и автомобили даже начали поступать к белорусским дилерам, о чем сообщил портал Quto.ru. Однако цены, как и комплектации, пока не обнародованы. В России же BelGee X50 появится чуть позже — в пресс-службе Geely говорят о «втором полугодии». При этом Сoolray с российского рынка не пропадет — обе модели будут продаваться параллельно.